Sequestrate dalla Guardia di Finanza 13 tonnellate di gas refrigerante | proveniva dalla Cina

Le Fiamme Gialle di Treviso hanno sequestrato un autoarticolato polacco con ben 13,6 tonnellate di gas refrigerante proveniente dalla Cina, contenute in 1.360 bombole. Un intervento decisivo per contrastare il commercio illecito e tutelare la sicurezza ambientale. Questo episodio evidenzia l’impegno delle autorità nel garantire il rispetto delle normative comunitarie, proteggendo così la salute pubblica e il ecosistema. La lotta contro le frodi ambientali continua senza sosta.

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso hanno sequestrato un autoarticolato di un’azienda polacca che trasportava 13,6 tonnellate di gas refrigerante non rigenerato e proveniente dalla Cina, stoccato in 1.360 bombole. In base alle norme comunitarie questo gas non può essere utilizzato. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it