Sequel di 28 anni dopo | tutte le novità sul film

annuncio del sequel di 28 anni dopo: the bone temple. Il franchise horror che ha segnato un’epoca, 28 anni dopo, si prepara a proseguire con un nuovo capitolo. Dopo il successo del primo film, diretto da Danny Boyle, la produzione ha confermato l’arrivo di un sequel ufficiale. Questo nuovo film, intitolato 28 anni dopo: The Bone Temple, rappresenta il secondo episodio di una trilogia prevista per espandere ulteriormente la storia. data di uscita e dettagli sulla produzione. quando arriverà nelle sale il nuovo capitolo?. Il sequel è programmato per essere distribuito nei cinema statunitensi il 16 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it