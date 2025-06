Senza tabù si scivola nell’abisso L’uscita di sicurezza? Dico tre parole | Europa Onu Helsinki

Senza tab249 si scivola nell'abisso, eppure l'Europa, l'ONU e Helsinki sembrano ormai lontani ricordi di un passato di speranze. Ironia della storia, che a cinquant’anni dall’Atto finale di Helsinki, le tensioni e i conflitti attuali mettono a dura prova quei principi di pace e cooperazione. È un richiamo urgente a riscoprire il valore di un impegno condiviso per la stabilità e il dialogo, prima che sia troppo tardi.

C’è una sorta di ironia della storia, se si pensa che quest’estate cade il 50esimo anniversario dell’Atto finale di Helsinki della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Quel documento aprì le porte alla distensione tra est e ovest segnando simbolicamente la fine della guerra fredda e inaugurando il tempo della coesistenza pacifica. Esattamente cinquant’anni dopo infuria la guerra fra Russia e Ucraina e fra Israele e Iran, oltre a tanti altri conflitti locali, e il mondo boccheggia col fiato sospeso davanti al possibile intervento militare degli Stati Uniti a fianco di Israele. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Senza tabù si scivola nell’abisso. L’uscita di sicurezza? Dico tre parole: Europa, Onu, Helsinki

In questa notizia si parla di: sicurezza - europa - helsinki - tabù

Merz accusa la Russia di minacciare la "sicurezza in Europa" - Durante una conferenza a Vilnius, il cancelliere Merz ha accusato la Russia di minacciare la sicurezza europea, in risposta all'invio di una brigata corazzata tedesca in Lituania per rafforzare il fronte orientale della NATO.

" Europa: ( Media for Europe and Friends, in Food) Merz sfida i giudici sui respingimenti (Il neoeletto cancelliere tedesco Friedrich Merz foto Ap ) Migranti Il cancelliere tedesco annuncia che andrà avanti con i respingimenti dopo che il tribunale di Berlino ha di Vai su Facebook