Senza casa e senza più soldi | lo scandalo urbanistico che ha ridotto sul lastrico 24 famiglie in Brianza

Un caso di corruzione e mala gestione che ha devastato vite e comunità nella Brianza. Questa mattina, la giudice Silvia Pansini emetterà il primo verdetto sullo scandalo urbanistico che ha lasciato 24 famiglie senza casa e senza soldi, portando alla luce le ombre di un sistema corrotto. La decisione potrà segnare un punto di svolta nella lotta contro l'illegalità e la tutela dei diritti dei cittadini.

Il primo verdetto dovrebbe arrivare stamane, scandito dalla giudice per le indagini preliminari di Monza Silvia Pansini, chiamata a decidere su una tranche del processo nato dallo scandalo del mattone che poco più di un anno fa ha scosso il comune di Usmate Velate e terremotato la vita di 24.

