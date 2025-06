Senigallia droga nel pacchetto di preservativi | pusher a 14 anni preso dalla polizia

Un episodio inquietante scuote Senigallia: un ragazzino di soli 14 anni, già coinvolto nel mondo dello spaccio, è stato scoperto dalla polizia con droga nascosta all’interno di un pacchetto di preservativi. La sua giovane età e il suo ruolo di baby pusher rappresentano un campanello d’allarme sulla vulnerabilità dei nostri giovani e sull’importanza di interventi tempestivi. La vicenda mette in evidenza quanto sia fondamentale rafforzare la prevenzione e l’educazione nelle nostre comunità.

SENIGALLIA - A soli 14 anni era già un baby pusher. La droga l?aveva nascosta all?interno di un pacchetto di preservativi. A scoprire il giovanissimo spacciatore è stata la. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Senigallia, droga nel pacchetto di preservativi: pusher a 14 anni, preso dalla polizia

