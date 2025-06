Senesi Juve | nome nuovo per la difesa bianconera Perché piace a Tudor e i motivi dietro al suo possibile arrivo a Torino

La Juventus sta valutando un nuovo nome per rafforzare la difesa in vista della prossima estate: Marcos Senesi. Apprezzato da Igor Tudor, questo talento sudamericano potrebbe rappresentare la scelta giusta per dare solidità e freschezza al reparto difensivo bianconero. Ma cosa rende Senesi così interessante e perché il suo arrivo potrebbe rivoluzionare le strategie di Torino? Scopriamolo insieme.

Senesi Juve: emerge un candidato nuovo per la difesa bianconera in vista dell’estate. PerchĂ© è nel mirino di Igor Tudor. La ricerca di rinforzi per la difesa della Juve continua e sul taccuino della dirigenza spunta un nome nuovo, particolarmente gradito al tecnico Igor Tudor. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i bianconeri starebbero monitorando con attenzione il profilo di Marcos Senesi, arcigno difensore centrale argentino del Bournemouth, apprezzato soprattutto per il suo spirito da “guerriero”, caratteristica che si sposa alla perfezione con la filosofia dell’allenatore croato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Senesi Juve: nome nuovo per la difesa bianconera. PerchĂ© piace a Tudor e i motivi dietro al suo possibile arrivo a Torino

In questa notizia si parla di: juve - difesa - tudor - nome

Juve con una difesa da inventare contro l’Udinese: Tudor cambia ruolo a Locatelli e punta su Douglas Luiz - La Juventus si prepara ad affrontare l'Udinese con una difesa inedita e in emergenza. Con le squalifiche di Kalulu e Savona, Igor Tudor cambia ruolo a Locatelli, che potrebbe unirsi a Veiga e Gatti nel terzetto arretrato, mentre punta su Douglas Luiz.

#Juventus, #Tudor fa un nome per la difesa. Piace anche a #Comolli e #Chiellini.. https://bitly.cx/hQg2d Vai su Facebook

Juventus: nome nuovo per la difesa, è un compagno di CR7; Juventus: nome nuovo per la difesa, è un compagno di CR7; Juve, la priorità è il centravanti: Osimhen il preferito. E spunta l'idea Mateus del Southampton.

Juventus: nome nuovo per la difesa, è un compagno di CR7 - La società bianconera sta pensando a come puntellare la retroguardia. msn.com scrive

La visione offensiva di Tudor e il difensivismo mascherato di Motta: la Juve ha cambiato pelle - Salvataggio di Savona sulla linea di porta difesa da Di Gregorio: dunque il pallone è a un centinaio di metri da Rui Patricio, il portiere dell’Al Ain. Come scrive tuttosport.com