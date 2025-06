Sempre più famiglie in difficoltà per sostenere i costi dell' affitto e sempre meno risorse per aiutarle

In un contesto in cui oltre 249 famiglie a Sondrio affrontano quotidianamente difficoltà nel sostenere i costi dell’affitto, le risorse a disposizione si riducono sempre di più. La crisi abitativa si fa sentire, soprattutto tra le famiglie a basso reddito, creando un’urgente esigenza di intervento. Nonostante l’Ambito Territoriale di Sondrio disponga di più alloggi di edilizia residenziale pubblica rispetto ad altri, la domanda supera ancora l’offerta, chiamando tutti a un impegno condiviso per trovare soluzioni efficaci.

A Sondrio e nei Comuni limitrofi, la situazione abitativa per le famiglie a basso reddito continua a presentare elementi di forte criticità. Nonostante l’Ambito Territoriale di Sondrio possa contare su una dotazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (SAP) superiore rispetto ad altri. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Sempre più famiglie in difficoltà per sostenere i costi dell'affitto e sempre meno risorse per aiutarle

In questa notizia si parla di: famiglie - difficoltà - sostenere - costi

Un aiuto per le famiglie in difficoltà economica: torna "Dona una spesa" - Sabato 17 maggio, torna "Dona una Spesa", un’importante raccolta alimentare promossa da Conad Centro Nord, Csv Emilia e sette realtà locali.

“Hai mai pensato di fare la differenza nella vita di un bambino… anche solo per un po’?” L’affido familiare è una scelta d’amore temporanea, ma potente. ? È esserci. Per sostenere ragazzi e famiglie fragili che attraversano un momento di difficoltà. Vai su Facebook

Sempre più famiglie in difficoltà per sostenere i costi dell'affitto e sempre meno risorse per aiutarle; CANONE DI LOCAZIONE A FONDI: L'EMENDAMENTO DI CICCONE SAREBBE STATO INUTILE; NELLE MARCHE MIGLIAIA DI FAMIGLIE CON DIFFICOLTA’ A SOSTENERE COSTI ENERGETICI.