Semestre aperto Medicina | tassa uniforme 250 euro e scadenza iscrizioni 25 luglio Il Ministero definisce date esami e modalità accesso per 40mila aspiranti medici e veterinari

Se sei tra i 40.000 aspiranti a Medicina, Veterinaria o Odontoiatria, non perdere tempo: dal 23 giugno alle 10:00 al 25 luglio alle 17:00, puoi iscriverti al semestre aperto con una tassa di soli 250 euro. Il Ministero ha stabilito le date degli esami e le modalità di accesso, offrendo un’opportunità unica per consolidare il tuo percorso. Preparati a fare il primo passo verso il tuo futuro nel mondo della salute!

Dal 23 giugno alle 10:00 fino al 25 luglio alle 17:00: sono queste le date da segnalare per migliaia di aspiranti medici, odontoiatri e veterinari che dovranno iscriversi al nuovo semestre filtro.

Si aprono le iscrizioni sul sito di Universitaly per il primo semestre 'filtro' dei corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e Medicina veterinari, senza test d'ingresso Dopo l'approvazione della riforma Bernini si tratta del primo semestre aperto, senza test

Agenda fiscale luglio 2024: le date cruciali da segnare subito - Nelle scadenze fiscali del 1° luglio 2024, da non dimenticare è la domanda esenzione canone RAI 2024 secondo semestre per coloro che non l’hanno fatta entro il 31 gennaio 2024. Si legge su msn.com

Medicina, il test d'ingresso è ufficialmente abolito: ecco cosa cambia dal prossimo anno accademico - la domanda va inviata entro il mese di luglio