Sembra un attimo ma è passata una vita | commenta Federico Zampaglione

Se sembra un attimo, in realtà sono passati 25 anni di emozioni e successi. Federico Zampaglione commenta così un momento che ha rivoluzionato la musica e la cultura italiana: un attimo può cambiare tutto, e la nostalgia si mischia alla forza di ricordi indelebili. Quel brano, che ha segnato una svolta, continua a vivere nel cuore di tutti noi, dimostrando che il vero successo resiste al tempo.

E ra il 2000 ed è bastato. un attimo per cambiare tutto. Venticinque anni dopo, La descrizione di un attimo dei Tiromancino, guidati da Federico Zampaglione, non ha perso un grammo della sua forza evocativa ( il videoclip, diretto da Frankie hi-nrg mc e Riccardo Sinigallia, fece epoca: c'erano Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi nei panni di Tarzan e di una ragazza da salvare). Il brano che ha segnato la svolta e il successo del gruppo – da culto indie a fenomeno nazionale – torna ora in una nuova edizione celebrativa, disponibile dal 20 giugno.

