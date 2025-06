Sella l’annuncio di Davis | Cento sono tornato

Cento torna a sorridere con Davis: un ritorno che infonde nuova energia e speranza ai tifosi biancorossi. Dopo emozioni contrastanti, la conferma di Stacy Davis rappresenta una vittoria per il club e una grande notizia per gli appassionati, desiderosi di rivederlo in campo con la maglia di Cento. È l’inizio di un nuovo capitolo: pronti a vivere insieme un’altra avventura emozionante?

Davis c’è: Cento riparte da uno dei suoi pilastri. Prima un lungo brivido, poi il sollievo e anche una risata, di gioia. Dev’essere andata così ieri mattina per la maggior parte dei tifosi biancorossi che sui social hanno appreso del rinnovo ufficiale con la Benedetto del lungo Stacy Davis, annunciato in maniera originale con un post social che rimanda ad una breve nota stampa sul sito della società . "Nota di un nostro tesserato riguardo la sua attuale situazione contrattuale", una didascalia che diceva tutto e niente, e che soprattutto manteneva aperti molteplici scenari, ma priva di un soggetto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sella, l’annuncio di Davis: "Cento, sono tornato"

Sella, Davis' announcement: "One hundred, I'm back" - The American makes official what was in the air, that is, the renewal in red and white. Da sport.quotidiano.net