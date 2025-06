Selezione DSGA e docenti in posizione di fuori ruolo al MAECI Domande entro il 21 luglio BANDO

Il Ministero degli Esteri apre le porte a DS GA e docenti desiderosi di vivere un’esperienza internazionale: una doppia selezione per incarichi fuori ruolo presso il MAECI, con domanda entro il 21 luglio. Questa è un’opportunità unica per mettere a frutto le proprie competenze e contribuire alla diplomazia culturale italiana. Non perdere l’occasione di fare la differenza: scopri come candidarti e preparati a un nuovo entusiasmante capitolo della tua carriera.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha avviato una doppia procedura di selezione per destinare personale scolastico a incarichi fuori ruolo presso l’Ufficio V della Direzione Generale per la diplomazia pubblica e culturale (DGDP), ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 642017. Le selezioni riguardano i DSGA e i docenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

