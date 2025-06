Seinfeld rifiuta il crossover con friends e altre sitcom degli anni ’90

Negli anni ’90, le sitcom dominavano il panorama televisivo, creando eventi memorabili come il “Blackout Thursday” del 3 novembre 1994, un vero e proprio esempio di synergic marketing tra serie di successo. Tuttavia, l’iconico Seinfeld ha deciso di rifiutare questa collaborazione, preferendo mantenere la propria identità unica e indipendente. Questa scelta rivela molto sulla strategia e sul valore che gli autori attribuiscono alla loro creatura, sottolineando come alcuni titoli scelgano di restare distinti nel vasto mondo delle sitcom.

Negli anni '90, alcune sitcom di grande successo si sono distinte per aver partecipato a iniziative promozionali di grande impatto, come gli eventi crossover. Un esempio emblematico è rappresentato dalla notte del 3 novembre 1994, quando NBC ha lanciato il progetto denominato "Blackout Thursday", coinvolgendo tre serie televisive in episodi collegati tra loro. Questo articolo analizza i dettagli di questa iniziativa, le motivazioni dietro la scelta di alcune serie di non partecipare e le connessioni narrative tra gli show coinvolti. il contesto e lo scopo dell'evento "blackout thursday". una strategia promozionale innovativa.

