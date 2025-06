Sei un Pedro Pascal più sexy e più giovane | social scatenati per George Gountas il miglior sosia dell’attore americano

Se pensavi di aver visto tutto, preparati a rimanere senza parole: George Gountas, il direttore luci di The Daily Show, ha conquistato il web come il sosia più sorprendente di Pedro Pascal. Con un look trasformato e uno spirito scanzonato, Gountas si è lasciato catturare dall’ironia di Jon Stewart, dimostrando che anche i professionisti dietro le quinte possono rubare la scena. Il suo talento? Trasformare una semplice sfida in un'icona virale.

Un sosia di Pedro Pascal si aggira sulla tv americana. Si tratta di George Gountas, il direttore delle luci del programma T he daily show con Jon Stewart, che ha vinto un gioco lanciato dal celebre conduttore durante una sezione scherzosa del programma. Gountas si è dovuto tagliare la barba e acquistare un paio di occhiali, ma pare identico al 50enne attore di origine cilena, star di Kingsman e il Gladiatore II. Stewart, solitamente caustico come ogni buon conduttore di talk, ha ospitato il sosia vincitore lanciando la sua battuta: “Sei un Pedro Pascal più sexy e più giovane ”. Fuori dagli studios dello show c’è stata un’ulteriore breve presentazione di Gountas con una breve esposizione alla folla letteralmente in visibilio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sei un Pedro Pascal più sexy e più giovane”: social scatenati per George Gountas, il “miglior sosia” dell’attore americano

In questa notizia si parla di: gountas - sosia - pedro - pascal

leri a New York si è tenuta una competizione per cercare il sosia perfetto di nostro padre #PedroPascal. Tra i trenta partecipanti, ha vinto George Gountas, che si è portato a casa 50 dollari e una fornitura annuale di burritos dallo sponsor dell'evento. Il vincitore Vai su Facebook

A New York un contest incorona il sosia di Pedro Pascal; Pedro Pascal, il sosia che ha vinto il contest a New York è davvero identico alla star di The Last of Us; A New York un concorso premia il miglior sosia di Pedro Pascal.

Pedro Pascal è unico e inimitabile, ma a New York è stato eletto il suo sosia ufficiale: ecco chi è - A New York si è tenuto un contest che ha incoronato l’uomo più somigliante all’attore di The Last Of Us tra più di 30 aspiranti sosia. Secondo vanityfair.it

Pedro Pascal, nominato a New York il suo sosia perfetto, vince burrito gratis: il video - Un uomo di nome George Guntas ha trascorso una giornata molto divertente a New York, nominato migliore sosia di Pedro Pascal in una goliardica gara. Segnala msn.com