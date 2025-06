Sei nuovi Capi Squadra per i Vigili del Fuoco di Avellino

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino si congratula con i 6 nuovi Capo Squadra, promossi il 20 giugno 2025. Questa conquista testimonia il loro impegno, competenza e passione nel proteggere la comunità . Con entusiasmo e responsabilità , sono pronti a affrontare nuove sfide, garantendo sicurezza e affidabilità a tutti i cittadini di Avellino. Un passo importante che rafforza l’eccellenza del nostro corpo di soccorso.

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino annuncia con orgoglio la promozione di 6 nuovi colleghi al grado di Capo Squadra. Questa importante tappa della loro carriera, ufficializzata in data 20 giugno 2025, rappresenta un riconoscimento del loro impegno, professionalità e dedizione al servizio.

