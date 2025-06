Sedicenne colpito da emorragia cerebrale mentre è in vacanza nel Cilento | trasferito in eliambulanza

Una vacanza nel suggestivo Cilento si è trasformata in un dramma per un sedicenne, colpito da un'improvvisa emorragia cerebrale. Dopo il primo intervento a Sapri, la sua vita è appesa a un filo, ma grazie alla prontezza dei soccorsi, è stato trasferito d’urgenza in eliambulanza all’ospedale di Nocera. La vicenda solleva importanti riflessioni sulla sicurezza durante le ferie estive.

Un ragazzo di 16 anni, in vacanza in Costiera Cilentana, è stato colpito da una emorragia cerebrale di natura presumibilmente spontanea. Dopo il primo intervento all’ospedale di Sapri, dove è stato stabilizzato, il giovane è stato trasferito d’urgenza in eliambulanza all’ospedale di Nocera. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Sedicenne colpito da emorragia cerebrale mentre è in vacanza nel Cilento: trasferito in eliambulanza

In questa notizia si parla di: colpito - emorragia - cerebrale - vacanza

Tradimento, anticipazioni al 14 giugno: Numan colpito da un’emorragia - Le anticipazioni di "Tradimento" dal 8 al 14 giugno ci immergono in un turbinio di emozioni e colpi di scena: Numan è colpito da un’emorragia cerebrale, mentre Sezai si prende cura di lui con grande preoccupazione.

Il bimbo ricoverato al Santobono operato due volte. Il padre: “Non riesco a credere ai maltrattamenti. Secondo i medici, l’emorragia cerebrale potrebbe essere spontanea” Vai su Facebook

Sedicenne colpito da emorragia cerebrale mentre è in vacanza nel salernitano: trasferito in eliambulanza; Sapri, ha una emorragia cerebrale a 16 anni: trasferito d'urgenza all'ospedale di Nocera; Emorragia cerebrale: l'ex Juve Van der Sar in terapia intensiva.

Sapri, ha una emorragia cerebrale a 16 anni: trasferito d'urgenza all'ospedale di Nocera - Un giovane turista in vacanza in costiera cilentana, un ragazzo di 16 anni, è stato colpito da una emorragia cerebrale, pare spontanea. Segnala ilmattino.it

Omar Bassi morto in vacanza, i genitori: "Sono stati i buttafuori" - Quindici giorni prima era stato pestato in una discoteca attualmente chiusa Spalletti- Riporta msn.com