Secondo un sondaggio il 44 per cento degli italiani è pronto ad arruolarsi

Il 44 per cento degli italiani è disponibile ad arruolarsi in caso di necessità. Lo rivela un sondaggio, commissionato dal ministero della Difesa all’Istituto Piepoli e pubblicato da Quotidiano Nazionale. C’è da dire che il campione dell’indagine non è stato elevatissimo: 500 i partecipanti, equamente divisi tra maschi e femmine maggiorenni. Stando al sondaggio, il ministro della Difesa Guido Crosetto gode di grande credito. Il livello di fiducia, in un momento di crisi internazionale come quello attuale, si attesta al 43 per cento, con un incremento di 4 punti percentuali rispetto a quanto rilevato nei mesi scorsi. 🔗 Leggi su Lettera43.it