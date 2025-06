Secondo filone d’inchiesta sui corsi fantasma di Alto Calore quattro rinviati a giudizio

Un nuovo capitolo si apre nell’intricata vicenda dei corsi fantasma di Alto Calore, con quattro rinviati a giudizio e il processo che partirà il 16 settembre. Un caso che continua a scuotere l’Irpinia, svelando pratiche poco chiare e possibili irregolarità. La giustizia si prepara a fare luce su questa intricata vicenda, confermando come la trasparenza sia un imperativo imprescindibile nel settore pubblico. Restate con noi per aggiornamenti e approfondimenti.

AVELLINO – È stato fissato per il 16 settembre l'inizio del processo relativo al cosiddetto "filone bis" dell'inchiesta sui corsi di formazione mai svolti presso Alto Calore Servizi Spa. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Avellino, Lorenzo Corona, ha accolto la richiesta di.

