Sebastiano Visintin e la cartella con le foto della moglie Liliana Resinovich con l’amante

Il mistero che avvolge la scomparsa e la tragica morte di Liliana Resinovich si infittisce, e ora si aggiunge un nuovo capitolo: la cartella segreta di Sebastiano Visintin, contenente foto compromettenti di Lily con Claudio Sterpin. Questa scoperta potrebbe essere la chiave per svelare dettagli nascosti e mettere in discussione le sue versioni. Il caso si fa sempre piĂą intricato, e Visintin dovrĂ rispondere alle domande che potrebbero cambiare tutto.

La cartella di un hard disk potrebbe mettere nei guai Sebastiano Visintin. Il marito di Liliana Resinovich aveva delle foto da custodire. E le ha date a un suo amico. Poco prima della morte della moglie. E in una delle cartelle, denominata Modigliani forse per non farci curiosare dentro, c’erano una serie di scatti che ritraevano Lily con Claudio Sterpin. Ora l’uomo indagato per l’omicidio della moglie dovrĂ rispondere alle domande sul caso. E dare una spiegazione sul punto. La cartella Modigliani. Gli scatti risalgono a oltre vent’anni fa. In uno ci sono Sterpin e Resinovich nel 2003 a una manifestazione sportiva organizzata dal Marathon, l’associazione presieduta dall’ottantaseienne e frequentata abitualmente dalla donna. 🔗 Leggi su Open.online

