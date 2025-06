Seattle Sounders-PSG | dove vederla orario e probabili formazioni

Sei un appassionato di calcio e vuoi seguire in diretta l’emozionante sfida tra Seattle Sounders e PSG? Al Lumen Field, nel cuore di Seattle, il match del Mondiale per Club promette spettacolo e adrenalina. Scopri orario, dove seguirlo in tv e le probabili formazioni per non perdere neanche un minuto di questa entusiasmante partita. Preparati a vivere un evento unico nel suo genere!

Al Lumen Field la sfida del Mondiale per Club Seattle Sounders-PSG: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Bank of America Stadium di Charlotte si giocherà la gara valevole per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club tra Sounders-PSG. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l'orario e .

