Se vuoi lavorare devi pagare | estorsore bloccato mentre minacciava commerciante

Se pensi che il coraggio e la determinazione siano le chiavi per contrastare l'illegalità, questa vicenda ti dimostra quanto sia fondamentale il lavoro delle forze dell'ordine. Ieri pomeriggio, la polizia ha arrestato un 51enne napoletano per tentata estorsione, fermando sul nascere un tentativo di intimidazione ai danni di un commerciante locale. Continua a leggere per scoprire come la legge si oppone con fermezza a queste minacce.

Ieri pomeriggio la polizia ha tratto in arresto un 51enne napoletano per tentata estorsione. In particolare, gli agenti del Commissariato Scampia hanno appreso che, nei giorni scorsi, un soggetto si era presentato presso un’attività commerciale della zona, pretendendo del denaro dal titolare. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - "Se vuoi lavorare devi pagare": estorsore bloccato mentre minacciava commerciante

