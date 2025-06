Se si potesse cancellare il male avrei il coraggio?

sembra possibile, un sogno che accende la mente e il cuore. Krishan Chand Sethi ci invita a riflettere sulla forza del desiderio di eliminare il male, sfidando le nostre paure e speranze profonde. Ma c’è qualcosa di più potente nel dilemma: il vero coraggio sta nell’affrontare con consapevolezza anche le ombre che ci abitano, perché solo così possiamo sperare in un mondo veramente migliore.

di Krishan Chand Sethi  Inizia come un pensiero lieve, quasi seducente. «E se potessimo cancellare il male?» Non domarlo, non reprimerlo o contenerlo, ma annientarlo del tutto. Niente piĂą genocidi, nessuna violenza, nessun tradimento, nessun dolore, nessuna crudeltĂ . Una pagina pura, immacolata. Un mondo rinato senza cicatrici. Immagina la libertĂ che ne deriverebbe, il sollievo dopo secoli di sofferenza. Per un istante fugace, quella visione sembra salvezza. Sembra che qualcuno mi abbia messo in mano una gomma divina e sussurrato: "Vai. cancella l'oscuritĂ . Rendi tutto giusto." Ma nel momento in cui comincio a fermarmi davvero su quest'idea – non con la logica soltanto, ma con la memoria, con l'empatia, con il cuore umano – essa cambia.