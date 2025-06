Scuole paritarie sotto assedio fiscale Suor Alfieri chiede l’esenzione IMU per evitare il collasso del sistema

Le scuole paritarie italiane sono sotto un attacco fiscale senza precedenti, minacciando il loro ruolo fondamentale nel panorama educativo. Suor Anna Monia Alfieri denuncia il grave vulnus legislativo che impone l’IMU su queste istituzioni, rischiando di compromettere il pluralismo scolastico e di provocare la chiusura di numerosi istituti. È urgente intervenire: l’esenzione IMU potrebbe rappresentare la salvezza di una scuola libera e di qualità .

Una battaglia fiscale che rischia di compromettere definitivamente il pluralismo educativo. Suor Anna Monia Alfieri, esperta di politiche scolastiche, torna a denunciare il paradosso dell'IMU sulle scuole paritarie, definendo la situazione un "grave vulnus legislativo" che sta spingendo verso la chiusura centinaia di istituti in tutto il Paese. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

