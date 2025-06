Scuola 42 che successo Studenti assunti al 100% | Si paga con l’impegno

Scuola 42 Firenze rivoluziona l’apprendimento: un modello innovativo e gratuito nel cuore dell’Oltrarno, dove il successo degli studenti è garantito al 100%. Niente professori o orari rigidi, solo una comunità di talenti che si insegna a vicenda, condividendo competenze e passione. È un laboratorio di futuro, accessibile a tutti, che mette al centro l’impegno e la collaborazione. È qui che nasce il talento del domani, plasmato dal metodo peer-to-peer.

Una scuola di informatica completamente gratuita nel cuore dell’Oltrarno, votata all’ innovazione e che garantisce tassi di assunzione vicini al 100%. Alla quale possono accedere tutti. E soprattutto dove non ci sono professori, né insegnamenti in cattedra, né orari rigidi. Ma sono gli stessi studenti a insegnare e apprendere l’uno con l’altro, grazie al metodo peer-to-peer, condividendo talenti e competenze. È 42 Firenze, un progetto di formazione rivoluzionario che trova sede nell’ex caserma Cavalli di piazza del Cestello, approdato in città nel 2022 grazie a Fondazione CR, parte del network internazionale nato con l’École 42 di Parigi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scuola 42, che successo. Studenti assunti al 100%: "Si paga con l’impegno"

