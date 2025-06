Scrittura in corsivo | carta e penna centrali nelle nuove Indicazioni nazionali Per alunni con DSA si tiene conto delle Linee guida del 2011

In un mondo sempre più digitalizzato, le nuove indicazioni nazionali per gli alunni con DSA sottolineano il valore della scrittura a mano, in particolare in corsivo, come strumento fondamentale di apprendimento. La bozza, diffusa dall’11 giugno dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, promuove un approccio integrato che combina carta, penna, lettura ad alta voce e biblioteche d’aula con assistenti virtuali e tecnologie di augmented learning. Un equilibrio che valorizza la tradizione educativa senza rinunciare all’innovazione, per un percorso di studi più inclusivo e stimolante.

Nella bozza delle nuove indicazioni nazionali, diffusa l’11 giugno, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha posto l’accento sull’importanza della scrittura a mano, in particolare nella forma del corsivo, nelle scuole del primo ciclo. "Carta e penna, lettura ad alta voce e piccole biblioteche d’aula devono convivere armoniosamente con assistenti virtuali e augmented learning" si legge nel testo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

