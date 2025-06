Scotto il Pd è per un piano per la difesa comune europea

Arturo Scotto del Pd sottolinea con convinzione la posizione del partito: rifiuto del riarmo promosso da Ursula von der Leyen e forte sostegno a un piano per la difesa comune europea, in linea con il federalismo europeo che anima il partito. Un messaggio chiaro e deciso, che ribadisce l’impegno del Pd verso un’Europa più unita e autonoma. La strada verso una maggiore integrazione passa anche da queste scelte strategiche e coraggiose.

"Mi sembra che la linea del Pd e della segretaria Elly Schlein sia stata molto chiara: no al riarmo di Ursula von der Leyen, sì ad un piano per la difesa comune europea. Siamo federalisti ". Così Arturo Scotto del Partito Democratico, ad Agorà Estate su Rai Tre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Scotto, il Pd è per un piano per la difesa comune europea

Sarò in piazza il 21 giugno per dire no al piano di riarmo di Ursula Von Der Lyen e per dire basta alla strage di innocenti a Gaza. Non mi rassegno a un mondo dove la logica della guerra domina l’agenda politica e scandisce il tempo di vita dei popoli. Siamo d Vai su Facebook

