Scossone in Rai Domenica In fa marcia indietro | saltano i conduttori l’indiscrezione

Un terremoto scuote la Rai: la stagione 2025/2026 si prospetta all'insegna di rivoluzioni nei palinsesti, con clamorosi cambi di conduzione che coinvolgono i programmi più amati. Secondo le anticipazioni di LaPresse e Davide Maggio, alcuni volti noti sono stati esclusi dai nuovi ruoli, alimentando curiosità e discussioni tra gli spettatori. La domanda ora è: quali sorprese ci riserverà questa rivoluzione? Leggi anche: “Il ridicolo è categoria metafisica”.

Programmi Tv. La Rai si prepara a una vera e propria rivoluzione nei palinsesti per la stagione 20252026, con importanti cambi di conduzione che coinvolgono alcuni dei programmi più seguiti del daytime. Secondo le anticipazioni diffuse da LaPresse e confermate da Davide Maggio, volti noti vengono esclusi dai ruoli previsti. Ecco tutti i dettagli. Leggi anche: “Il ridicolo è categoria metafisica”. Caterina Balivo, stroncatura eccellente per “La Volta Buona” “I Fatti Vostri”, Conticini out, arriva Montrucchio. Una sostituzione di peso riguarda I Fatti Vostri, storico appuntamento di Rai 2 nella fascia del mezzogiorno. 🔗 Leggi su Tvzap.it