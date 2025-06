Scossa di terremoto in Iran nel mezzo della guerra | magnitudo 5.2 La scossa avvertita anche a Teheran | danni minimi

In un contesto segnato dalla guerra, il terremoto di magnitudo 5.2 nel nord dell’Iran ha scosso anche la capitale Teheran, senza causare vittime o danni gravi. Un evento naturale che, nonostante la sua potenza, si è rivelato meno distruttivo del previsto grazie alla sua profondità e localizzazione. La terra ha tremato, ma la resistenza e la preparazione della popolazione hanno fatto la differenza, dimostrando come la natura possa sorprendere anche nei momenti più difficili.

Danni minimi e nessuna vittima si sono registrati in Iran a seguito del terremoto di magnitudo 5.2 avvenuto nel nord del Paese, a 150 km da Teheran. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale Irna. Il sisma si è generato nei pressi della città di Sorkeh, nella provincia di Semnan, a una profondità di 10 km. La scossa è stata avvertita a Teheran e nelle città vicine di Karaj e di Damavand, oltre. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Scossa di terremoto in Iran nel mezzo della guerra: magnitudo 5.2. La scossa avvertita anche a Teheran: danni minimi

