Scopri il Bonus Giovani 2025

Scopri tutto sul bonus giovani 2025 a Roma, un’opportunità imperdibile per le aziende che vogliono investire nel futuro. Dal 1° luglio 2025, l’INPS introduce nuove regole, come il vincolo dell’incremento occupazionale netto e modifiche all’esenzione dai contributi previdenziali per assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di under 35. Non perdere gli aggiornamenti fondamentali: il cambiamento è alle porte e può fare la differenza per la tua attività.

Roma - Dal 1° luglio 2025, l’INPS introduce il vincolo dell’incremento occupazionale netto per ottenere il bonus giovani, con dettagli aggiornati nel modulo di domanda. Dal prossimo 1° luglio 2025, l’esenzione dal versamento dei contributi previdenziali prevista per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di lavoratori under 35 subirà una modifica sostanziale. L’INPS, con il messaggio n.?1935 del 18 giugno 2025, ha aggiornato i requisiti: per accedere al bonus giovani, i datori dovranno dimostrare un incremento occupazionale netto nell’azienda. Si tratta di una condizione aggiuntiva, convenuta con la Commissione Europea, che estende a livello nazionale quanto già previsto per le Zone Economiche Speciali. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Scopri il Bonus Giovani 2025

In questa notizia si parla di: giovani - bonus - scopri - luglio

Flat tax, bonus assunzioni e incentivi al rimpatrio: ecco il “Contratto giovani” voluto da Salvini - Il contratto giovani, voluto da Salvini, propone misure audaci per incentivare l’occupazione giovanile.

Bonus Giovani, Inps aggiorna i requisiti per accedere all'esonero contributivo dal 1 luglio: quando vale Vai su Facebook

Inps, bonus giovani da 1 luglio, se c'è aumento occupazione. Requisito per esenzione su assunzione/trasformazione contratti #ANSA Vai su X

Inps: bonus giovani da 1 luglio, se c’è aumento occupazione; Bonus giovani 2025, l’Inps aggiorna i requisiti per richiederlo: ecco cosa cambia; INPS – Mess. n. 1935 del 18.06.2025 : Bonus giovani - Dal 1° luglio nuova restrizione con l’incremento occupazionale netto..

Caos bonus assunzione giovani: nuove condizioni e vincoli dal 1° luglio 2025 - Il bonus assunzione giovani cambia ancora: dal 1° luglio 2025 servirà anche l’incremento netto dell’occupazione aziendale. Si legge su msn.com

Bonus giovani fino a 500 euro dal 1° luglio: ecco quando può scattare il contributo - Cambia il bonus per le assunzioni dei giovani, che vale fino a 500 euro al mese e spetta alle aziende: dal primo luglio per gli ingressi o le stabilizzazioni a tempo indeterminato degli under 35, il. Secondo corriereadriatico.it