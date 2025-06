Scopre di essere incinta a pochi giorni dal parto | Paola dà alla luce il suo ottavo figlio

Una sorpresa incredibile che ha sconvolto ogni previsione: Paola, a pochi giorni dal parto, scopre di essere incinta e dà alla luce il suo ottavo figlio. È una nascita eccezionale, e l’arrivo di Francesco Pio, presso l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, rappresenta un segno di devozione e gratitudine per la famiglia. La sua storia ci ricorda come la vita possa sorprenderci in modo meraviglioso e imprevedibile.

Una nascita eccezionale. È quella di Francesco Pio, venuto alla luce all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, ottavo figlio di Paola e Christian, che hanno scelto per lui il nome di Padre Pio come segno di devozione e ringraziamento Il bambino è nato mercoledì.

