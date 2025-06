Scoppia una violenta rissa tra giovani | chiuso locale ai Maronti

Una serata tranquilla ai Maronti si trasforma in un episodio di tensione, quando una violenta rissa tra giovani coinvolge un locale chiuso. I carabinieri di Barano di Ischia, intervenuti prontamente, hanno emesso un decreto di sospensione dell’attività per il legale rappresentante, rafforzando l’impegno a garantire sicurezza e ordine pubblico. Questa misura, valida per sette giorni, sottolinea l’importanza di contrastare comportamenti che minacciano la serenità della comunità e invita alla responsabilità condivisa.

I carabinieri di Barano di Ischia hanno dato esecuzione al decreto di sospensione di attività nei confronti del legale rappresentante dell'attività commerciale in via Spiaggia dei Maronti. La sospensione – della durata di 7 giorni – nasce a seguito della richiesta dei carabinieri del posto.

Serata in locale a Ischia finisce in rissa, sei denunciati - Una serata con musica dal vivo è finita male alla spiaggia dei Maronti, a Barano d'Ischia: disordini, diversi feriti e 6 persone denunciate. Come scrive msn.com

Serata in locale a Ischia finisce in rissa, sei denunciati - Una rissa in piena notte tra venerdì e sabato con diversi feriti a Barano d’Ischia e più precisamente all’interno di un ristornante con musica dal vivo in via Spiaggia dei Maronti. Riporta rainews.it