Scoppia una rissa tra giovani ad Acireale | tre feriti in ospedale indaga la polizia

Acireale ancora scossa da un episodio di violenza giovanile: una rissa scoppiata in piazza Duomo ha lasciato tre giovani feriti, ora sotto cure ospedaliere. Le indagini della polizia cercano di fare luce su quanto accaduto, mentre l'intera comunità si interroga sulle cause di un gesto così incontenibile. Una situazione che richiede attenzione e intervento immediato per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire futuri episodi simili.

Gli agenti del commissariato di Acireale stanno indagando per individuare i responsabili di una rissa, scoppiata ieri sera in piazza Duomo, tra diversi giovani, per motivi ancora poco chiari. Due i ragazzi feriti durante l'animata colluttazione, per i quali è stato necessario il ricovero in.

In questa notizia si parla di: rissa - giovani - acireale - feriti

