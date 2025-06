Scoppia un incendio sul balcone di un appartamento | allarme a Lodi in via Cabrini

Un incendio improvviso scoppiato sul balcone di un appartamento in via Cabrini a Lodi ha scosso la tranquilla cittadina nel pomeriggio del 20 giugno 2025. Le fiamme hanno avvolto tende e cappotto, generando paura tra i residenti e i passanti. Interventi tempestivi dei vigili del fuoco hanno evitato conseguenze più gravi, ma l’incendio solleva ancora molte domande sulle cause precise dell’evento. La comunità ora attende risposte e interventi per garantire maggiore sicurezza.

Lodi, 20 giugno 2025 - Fuoco sul balcone di un appartamento, in fiamme tende e cappotto. Paura, nella seconda parte del pomeriggio del 20 giugno 2025, a Lodi. Alcuni passanti hanno segnalato l’incendio di un’abitazione che si trova al terzo piano di una palazzina residenziale di via Cabrini. Per cause da accertare, si è infatti accesa una combustione partita dal balcone. Quindi la lingua rossa ha presto interessato anche il cappotto dell’immobile e le tende dei due appartamenti sottostanti, che si trovano al secondo e terzo piano. Oltre ai vigili del fuoco, intervenuti con una autopompa e l’autoscala, sono accorsi anche i sanitari del 118, nel timore che all’interno della casa ci fossero feriti o intossicati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scoppia un incendio sul balcone di un appartamento: allarme a Lodi in via Cabrini

In questa notizia si parla di: balcone - lodi - incendio - appartamento

