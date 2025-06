Scoppia la polemica sui campi | Troppe aziende agricole violano i contratti di lavoro

Una crescente polemica scuote il settore agricolo: numerose aziende, anche di rilievo nazionale, continuano a violare sistematicamente i diritti dei lavoratori. La denuncia della Uila di Cesena mette in luce pratiche scorrette come giornate non denunciate, mancato pagamento di TFR e premi di rendimento, alimentando un clima di insicurezza tra migliaia di braccianti. L’organizzazione si dichiara pronta a vigilare e tutelare i diritti di questi lavoratori, affinché il rispetto delle regole diventi una priorità assoluta.

"Sono ancora troppo numerose anche nella nostra provincia aziende agricole, di rilevanza nazionale, che violano in maniera strutturale i contratti di lavoro in ordine a giornate agricole non denunciate, mancato pagamento di Tfr, indennitĂ di lavoro straordinario e premi di rendimento". La denuncia è della Uila di Cesena che offre la propria disponibilitĂ alle migliaia di braccianti agricoli del territorio per verificare il riconoscimento di tutti i diritti previdenziali e contrattuali previsti. "Ogni estate – rimarca la Uila – si ripete la stessa storia: mancano i lavoratori nei campi. Lo denuncia Matteo Zaccariello, funzionario sindacale Uila Uil Cesena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scoppia la polemica sui campi: "Troppe aziende agricole violano i contratti di lavoro"

