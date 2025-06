Scoperti in rete miliardi di dati trafugati le vostre password sono a rischio

In un'epoca in cui i nostri dati digitali sono il nuovo oro, la scoperta di 30 database pubblicamente accessibili con miliardi di informazioni sensibili rappresenta un grave rischio per la privacy di tutti noi. La sicurezza delle vostre password potrebbe essere compromessa: è il momento di agire per proteggere i vostri dati e mantenere la privacy al sicuro. Non sottovalutate questa minaccia—la vostra sicurezza online dipende da voi.

Sono stati individuati ben 30 database esposti pubblicamente online contenenti miliardi di dati sensibili degli utenti di tutto il mondo

