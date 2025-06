Scontro tra un'auto e un bus a Scanzorosciate | morta una donna quattro persone in ospedale

Una tragica collisione tra un'auto e un bus a Scanzorosciate ha sconvolto la comunità: una donna ha perso la vita e altre quattro persone sono ricoverate in ospedale. Testimoni parlano di un possibile passaggio con il semaforo verde da parte del bus, ma le indagini della polizia stradale sono ancora in corso. Un incidente che solleva questioni cruciali sulla sicurezza stradale e l'attenzione alla guida. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

La donna era a bordo dell'auto, che dopo lo schianto si è ribaltata su un lato. Alcuni testimoni avrebbero visto il bus passare col verde. La polizia stradale sta indagando sull'accaduto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: auto - donna - scontro - scanzorosciate

Terribile incidente nel Frusinate, schianto fra due auto: travolta una donna, è grave - Nel pomeriggio odierno, il Frusinate è stato teatro di un terribile incidente stradale che ha coinvolto due auto.

Scanzorosciate, scontro tra auto e bus. Morta una donna di 78 anni; Bergamo, scontro fra un’auto e un bus a Scanzorosciate: il veicolo si ribalta, muore donna di 78 anni; Scanzorosciate, muore una donna di 78 anni nello schianto tra un bus Atb e un'auto.

Bergamo, scontro fra un’auto e un bus a Scanzorosciate: il veicolo si ribalta, muore donna di 78 anni - Per la donna al volante del veicolo non c’è stato nulla da fare, ferite le altre tre persone che erano a bordo con lei ... Lo riporta msn.com

Scanzorosciate, scontro tra auto e bus. Morta una donna di 78 anni - Una donna di 78 anni è morta nello scontro tra l’auto su cui viaggiava e un bus di Atb, poco prima delle 19 di sabato 20 giugno. Da ecodibergamo.it