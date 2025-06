Scontro tra un ciclista e l’auto dei carabinieri | 87enne morto all’ospedale

Un tragico incidente a Bolzano scuote la comunità: un ciclista di 87 anni, coinvolto in uno scontro con un’auto dei carabinieri, ha perso la vita all’ospedale. Il dramma si è consumato nel tardo pomeriggio di ieri, lasciando un velo di tristezza e interrogativi sulla sicurezza stradale. La vicenda richiede attenzione e approfondimenti per comprendere meglio come prevenire tragedie simili in futuro.

Un terribile incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 19 giugno, a Bolzano ha coinvolto un ciclista di 87 anni e un'auto dei carabinieri. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo era a bordo di una bicicletta elettrica e, a causa dello scontro, ha sbattuto la testa sul.

