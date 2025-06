Scontro tra un bus e un’auto a Scanzorosciate muore donna di 78 anni

Tragedia scuote Scanzorosciate: un incidente tra un bus e un’auto si è concluso con la tragica perdita di una donna di 78 anni. La collisione, avvenuta a pochi metri dal ponte di Gorle in direzione Pedrengo, ha coinvolto anche altri feriti, trasportati d’urgenza in ospedale. Un dramma che ci ricorda quanto la sicurezza sulle strade sia fondamentale per tutti.

Dramma sulla strada a Scanzorosciate. Una donna di 78 anni è morta nella prima serata di venerdì 20 giugno in un incidente a pochi metri dal ponte di Gorle, in direzione Pedrengo. L’allarme è scattato poco prima delle 19: secondo una prima ricostruzione, la donna si trovava a bordo di un’auto che si sarebbe scontrata contro un autobus di Atb. Sul posto la centrale di Areu ha inviato 4 ambulanze: almeno 4 i feriti, trasportati agli ospedali di Bergamo, Seriate e Alzano Lombardo. In corso i rilievi delle forze dell’ordine per chiarire la dinamica dello schianto. . 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Scontro tra un bus e un’auto a Scanzorosciate, muore donna di 78 anni

