Scontro moto-furgone un giovane ricoverato in condizioni critiche

Un terribile incidente all’alba a Capezzano Pianore scuote la comunità: uno scontro tra moto e furgoncino lascia un giovane in condizioni critiche. Mentre i soccorritori lavorano per chiarire i dettagli dell’accaduto, l’attenzione si concentra sulla sorte del ragazzo, ora ricoverato in prognosi riservata. La vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza della sicurezza stradale e il bisogno di maggiore attenzione sulle strade. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.

Capezzano Pianore (Lucca), 20 giugno 2025 – Scontro all’alba tra una moto e un furgoncino lungo la via provinciale a Capezzano Pianore. Il fatto è accaduto intorno alle 6, ma l’esatta dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione. Quel che è certo è che il ragazzo alla guida della moto, un giovane del posto sulla trentina, ha riportato ferite molto serie ed è stato trasportato in codice rosso, in condizioni critiche, al pronto soccorso dell’ospedale Versilia. Sul posto sono immediatamente intervenute un’ambulanza infermieristica di Capezzano e un’ambulanza di Lido di Camaiore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scontro moto-furgone, un giovane ricoverato in condizioni critiche

