Scontro Israele-Iran all’Onu ambasciatore Teheran | Contro di noi crimini di guerra Danon attacca | Non sei una vittima basta recitare

Un acceso scontro tra Israele e Iran si è acceso al Consiglio di Sicurezza dell’ONU a Ginevra, evidenziando tensioni internazionali crescenti e accuse reciproche di crimini di guerra. L’ambasciatore di Teheran ha puntato il dito contro Israele, mentre Iravani ha espresso preoccupazione per il possibile coinvolgimento degli Stati Uniti nel conflitto. La scena internazionale resta in allerta: cosa ci riserva il futuro di questa delicata crisi?

Amir-Saeid Iravani ha anche parlato del ruolo degli Usa: "Siamo allarmati dal fatto che gli Stati Uniti, in quanto depositari del Trattato di non proliferazione, possano unirsi a questa guerra" Scontro acceso tra Israele e Iran durante la riunione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu a Ginevra.

