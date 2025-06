scontro in maggioranza su terzo mandato e ius scholae

Il dibattito interno alla maggioranza si scalda, tra tensioni sul terzo mandato e il certificato di cittadinanza, lo Ius Scholae. Quando la retorica programmatica diventa scudo per scontri tra alleati invece di unitarietà , il quadro si complica, lasciando intravedere possibili crepe. E se su questo palcoscenico si inseriscono temi ancora più spinosi, il nostro panorama politico rischia di indebolirsi ulteriormente. È tempo di fare chiarezza e rafforzare l’unità , prima che le nuvole diventino tormente.

Quando ci si fa scudo del programma elettorale non per rivendicare un provvedimento portato a compimento o del quale è in corso l’iter in Parlamento, ma per dare vita a uno scontro tra alleati su questa o quella misura, allora qualcosa non va e potrebbero intravedersi nuvole all’orizzonte. Se poi sul tavolo viene posta addirittura . L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it