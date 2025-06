Scontro con un' auto grave un motociclista sulla Tosco-Romagnola Strada chiusa al traffico

Un incidente grave sulla Tosco Romagnola scuote Terra del Sole: un motociclista è rimasto ferito in modo serio in un scontro con un'auto. La strada, chiusa temporaneamente al traffico per le indagini, testimonia la violenza dell'impatto e la necessità di massima prudenza. Mentre gli agenti del reparto infortunistica stanno ancora chiarendo la dinamica, si apre un capitolo che evidenzia l'importanza di rispettare le regole e di guidare con prudenza.

Un motociclista è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale verificatosi venerdì mattina intorno alle 9,30 lungo la Statale 67 Tosco Romagnola, all'altezza del chilometro 181+600, all'altezza di Terra del Sole. La dinamica dello schianto è al vaglio agli agenti del reparto infortunistica. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Scontro con un'auto, grave un motociclista sulla Tosco-Romagnola. Strada chiusa al traffico

