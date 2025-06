Scontro auto-moto centauro trasportato in ospedale in codice rosso

Un grave incidente questa sera in via Napoli: un centauro di 29 anni è rimasto coinvolto in uno scontro con un'auto, finendo trasportato in ospedale in codice rosso. Nonostante la violenza dell’impatto e le ferite riportate, sembra che il giovane non sia in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del 118 e la Polizia Municipale per le operazioni di pronto intervento e ricostruzione dell’accaduto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ferito e trasportato in codice rosso al San Pio un centauro che si è scontrato questo pomeriggio in via Napoli con un'autovettura. Il ragazzo, 29enne, non sembra comunque in pericolo di vita, nonostante l'impatto molto duro con l'asfalto a seguito dell'urto. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale e il personale del 118 che hanno provveduto a trasportare il ferito presso il San Pio.

