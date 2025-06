Scontri a Los Angeles la Corte d' appello federale dà ragione a Trump | Può schierare la Guarda Nazionale il tycoon | Grande vittoria

In un pronunciamento che scuote gli Stati Uniti, la corte d'appello federale di Los Angeles dà ragione a Donald Trump, permettendogli di schierare la Guardia Nazionale in California. Una decisione che segna una grande vittoria per il tycoon e apre nuove prospettive sulla gestione delle proteste anti-immigrazione. Questa sentenza evidenzia come la giustizia si trovi ancora al centro di dibattiti accesi e controversi, influenzando il futuro politico e sociale del paese.

La sentenza d'appello legittima la decisione di Donald Trump riguardo allo schieramento dell'esercito in California, a seguito delle proteste anti-immigrazione dei giorni scorsi, poi diffuse in tutto il Paese Una corte d'appello federale degli Stati Uniti ha autorizzato il presidente Donald T.

