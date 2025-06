Scomparsa da due giorni ritrovata in stato confusionale all' Iperal di Sondrio

Dopo due giorni di angoscia, una donna di Berbenno in Valtellina è stata finalmente ritrovata all'Ipiral di Sondrio, in stato confusionale. La sua scomparsa aveva suscitato preoccupazione tra familiari e amanti del territorio, ma grazie a un intervento tempestivo si è potuto intervenire prontamente. La vicenda mette ancora una volta in luce l’importanza dell’attenzione e della solidarietà comunitaria nel supporto alle persone più fragili.

È terminato intorno alle 18 di ieri, giovedì 19 giugno, un delicato intervento per prestare aiuto a una donna di Berbenno in Valtellina, affetta da gravi disturbi psichici. La donna, sulla cinquantina, era scomparsa da due giorni. Priva di documenti aveva preso un autobus per raggiungere. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Scomparsa da due giorni, ritrovata in stato confusionale all'Iperal di Sondrio

In questa notizia si parla di: scomparsa - giorni - ritrovata - stato

