scivola da una scala muore sulla grignetta

Un incidente tragico scuote la provincia di Lecco, dove Franco ha perso la vita in un'orrenda caduta dalla scala sulla Grignetta. La sua storia ci ricorda quanto siano fragili i momenti di disattenzione in ambienti montani e l’importanza di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie. La montagna, maestra di bellezza e rispetto, ci insegna anche a non sottovalutare mai i rischi che essa cela.

Gli è scivolato un piede dai pioli della scala in metallo. Ha provato a puntarsi con l'altro piede e ad avvinghiarsi con le mani ai montanti per sorreggersi. Ormai però era sbilanciato all'indietro ed è precipitato nel vuoto. Per Franco non c'è stata possibilità di scampo: la caduta, di parecchi metri, e l'impatto con le rocce sottostanti, lo ha ucciso sul colpo. L' incidente mortale in montagna, il secondo in pochi giorni in provincia di Lecco, è successo ieri mattina, in Grignetta. Franco Cancellier, 64 anni compiuti a inizio marzo, di Montano Lucino, stava affrontando la scaletta del Caminetto Pagani, un vero e proprio punto di riferimento per gli escursionisti che affrontano la Direttissima, un sentiero attrezzato che sale verso la vetta.