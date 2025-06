Sciopero venerdì 20 giugno | ritardi e cancellazioni a Termini Ita Airways | Stop a 34 voli La situazione di metro e bus a Milano e Roma

Venerdì 20 giugno si apre con un ennesimo episodio di caos nei trasporti italiani, lasciando migliaia di passeggeri tra ritardi e cancellazioni. Ita Airways ha annullato 34 voli, mentre treni e metropolitane si sono trovati in difficoltà. In questo scenario di disagi, i cittadini devono rimboccarsi le maniche e trovare soluzioni alternative. Ma come affrontare questa giornata di mobilitazione? Scopriamolo insieme.

Nell’ ennesimo venerdì nero per i trasporti, a rimanere fermi – o a terra – sono soprattutto treni e aerei. Ita Airways ha annunciato la cancellazione di 34 voli «tra domestici e internazionali», mentre sono segnalati disagi in numerose tratte ferroviarie. Le metropolitane – a Milano, Napoli e Roma – stanno invece continuando a operare regolarmente. Lo sciopero dei treni: a Termini cancellazioni e ritardi, chiusa la tratta per Centocelle. A causa dello sciopero, alla stazione di Roma Termini numerosi treni sono stati soppressi e molti altri hanno ritardi che superano la mezz’ora. Come preannunciato, l personale ha incrociato le braccia per 24 ore a partire dalle 21 di giovedì 19 fino alle 21 di venerdì 20 giugno. 🔗 Leggi su Open.online

