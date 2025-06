Sciopero trasporti venerdì 20 giugno disagi su treni bus metro aerei | orari fasce di garanzia e rimborso del biglietto

Venerdì 20 giugno 2025 si preannuncia come il giorno più complicato per chi si sposta in città e fuori. Lo sciopero generale dei trasporti, che ha già iniziato a creare disagi dalla serata di giovedì, coinvolge treni, autobus, metro, aerei e navi, con possibilità di variazioni negli orari e limitazioni nelle fasce di garanzia. Ecco tutto quello che bisogna sapere per affrontare questa giornata senza sorprese e conoscere i diritti di rimborso.

Sciopero trasporti 20 giugno 2025: il venerdì nero dei trasporti e non solo. Le città interessate, gli orari, le fasce di garanzia, tutte le info. I disagi sono cominciati già nella serata di giovedì 19, ma sarà il 20 giugno che lo sciopero generale può avere un forte impatto sulle circolazione di treni, metro, bus, tram, aerei, navi e traghetti. Lo sciopero di venerdì 20 giugno è generale e riguarda tutte le categorie, incluse quella della scuola e della sanità e del settore metalmeccanico.



