Sciopero trasporti | ritardi e cancellazioni per i treni regionali

un po' di caos tra i pendolari, ma fortunatamente i disagi sono ancora contenuti. Mentre la mobilitazione dell’Usb si fa sentire, le autorità stanno lavorando per minimizzare gli inconvenienti e garantire un servizio di emergenza. Restate con noi per aggiornamenti e consigli su come affrontare al meglio questa giornata di sciopero dei trasporti regionali a Napoli e in tutta Italia.

Sciopero con disagi contenuti - almeno per ora - a Napoli, dove l'agitazione nazionale proclamata dall’Unione Sindacale di Base (Usb) ha avuto un impatto differente sui vari mezzi del trasporto pubblico. I treni regionali, in particolare, hanno registrato ritardi e cancellazioni, creando. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Sciopero trasporti: ritardi e cancellazioni per i treni regionali

In questa notizia si parla di: sciopero - ritardi - cancellazioni - treni

Domani lo sciopero nazionale dei treni: rischio ritardi e cancellazioni - Domani, venerdì 23 maggio, si terrà uno sciopero nazionale del personale dei treni del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, con possibili ritardi e cancellazioni.

Sciopero treni 20 giugno: ritardi e cancellazioni in tutta Italia Come sempre, uno dei settori più colpiti dallo sciopero è quello ferroviario. Braccia conserte per il personale del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. In realtà i disagi iniziano alle 21 di giovedì 19 giug Vai su X

Sciopero nazionale trasporti di venerdì 20 giugno ? Treni, voli e trasporti pubblici a rischio per 24 ore ? Ferrovie: sciopero nazionale FS (Trenitalia, Trenord, Italo), dalle 21:00 del 19/06 alle 21:00 del 20/06 (cancellazioni e ritardi previsti, con alcune cors Vai su Facebook

Sciopero 20 giugno a Napoli, servizio regolare per ANM: ritardi e cancellazioni per i treni regionali; Sciopero generale: a rischio bus e treni, ma anche aerei e servizi. Gli orari e le prestazioni garantite; Sciopero 20 giugno 2025: treni, aerei, autostrade, trasporti pubblici. Orari e fasce di garanzia.

C’è lo sciopero: giornata difficile per treni, bus, metro e aerei tra cancellazioni e ritardi - Giornata difficile per i trasporti oggi per lo sciopero proclamato dai sindacati autonomi Usb, Cub e Cobas. Lo riporta msn.com

Cancellazioni per aria e per terra. Causa sciopero, a Roma treni soppressi e ritardi fino a mezz'ora - Diversi treni cancellati e con ritardi fino a mezz'ora alla stazione Termini di Roma a causa dello sciopero. Da huffingtonpost.it