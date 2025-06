Sciopero trasporti oggi Atm Milano | metro aperte e deviazioni per bus

Oggi a Milano, i pendolari si preparano a un giorno di disagi a causa dello sciopero dei trasporti proclamato dai sindacati Cub, Sgb e Usb. Mentre alcune linee della metro rimarranno aperte, varie deviazioni interesseranno i bus, con orari di servizio ridotti o sospesi. Se usi i mezzi pubblici, resta aggiornato per pianificare al meglio il tuo viaggio e affrontare la giornata senza sorprese.

(Adnkronos) – Disagi per chi utilizza i mezzi pubblici oggi, 20 giugno, anche a Milano, a causa dello sciopero dei trasporti per l'intera giornata proclamato dai sindacati Cub, Sgb e Usb. "Il servizio delle nostre linee – spiega Atm – non è garantito dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sciopero trasporti oggi, Atm Milano: metro aperte e deviazioni per bus

In questa notizia si parla di: sciopero - trasporti - milano - metro

Confermato il secondo sciopero dei trasporti in 11 giorni: gli orari ufficiali - A distanza di soli 11 giorni dall'ultimo sciopero nazionale dei trasporti, il personale ferroviario si prepara a una nuova protesta, confermata da Trenord per sabato 17 maggio.

? Sciopero 20 giugno 2025, a Milano a rischio metro, bus e tram: orari e fasce di garanzia per i mezzi Atm http://dlvr.it/TLRyyV #Sciopero #Milano #Trasporti #ATM #Treni Vai su X

SCIOPERO DEI TRASPORTI: domani 20 giugno A rischio le linee pubbliche gestite da Atm, quindi metro, tram e bus ? Vai su Facebook

Sciopero generale Atm in arrivo a Milano: metro, bus e tram a rischio; Atm conferma sciopero generale: gli orari di metro, bus e tram a Milano; Sciopero generale di oggi, venerdì 20 giugno. Metropolitana, bus e treni a rischio. La diretta.

Sciopero trasporti oggi, Atm Milano: metro aperte e deviazioni per bus - Disagi per chi utilizza i mezzi pubblici oggi, 20 giugno, anche a Milano, a causa dello sciopero dei trasporti per l'intera giornata proclamato dai sindacati Cub, Sgb e Usb. msn.com scrive

Sciopero trasporti, a Milano metro aperte anche dopo le 8:45 - Atm (Azienda trasporti milanesi) in relazione allo sciopero nazionale dei trasporti informa che tutte le linee metropolitane sono aperte anche dopo le 8:45. Come scrive ansa.it