Sciopero trasporti oggi 20 giugno | treni aerei e bus cancellati o in ritardo Gli aggiornamenti

Oggi, 20 giugno 2025, l’Italia si ferma: treni rallentati, voli cancellati e bus in tilt a causa dello sciopero nazionale dei trasporti. Pendolari e vacanzieri devono fare i conti con disagi e ritardi, proprio all'inizio del weekend estivo. La mobilitazione, che coinvolge tutte le modalità di spostamento, mette a dura prova la mobilità urbana e interregionale. Ecco gli ultimi aggiornamenti per non farti trovare impreparato.

Roma, 20 giugno 2025 – Treni cancellati o in ritardo, almeno 32 voli Ita annullati e trasporto pubblico locale a macchia di leopardo nelle città per l’adesione allo sciopero nazionale. Alla vigilia del primo weekend estivo pendolari e vacanzieri si trovano a dover fare i conti con lo stop dei trasporti. Treni cancellati e ritardi fino a mezz'ora alla stazione Termini di Roma, dove i monitor informano i passeggeri che dalle ore 21 di ieri fino 21 di stasera i treni "potranno subire ritardi o variazioni per uno sciopero nazionale del personale del gruppo Fs italiane e Italo" A seguito della proclamazione dello sciopero generale nazionale delle categorie pubbliche e private, Ita Airways ha cancellato 34 voli tra domestici e internazionali, di cui 32 previsti oggi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sciopero trasporti oggi 20 giugno: treni, aerei e bus cancellati o in ritardo. Gli aggiornamenti

In questa notizia si parla di: treni - cancellati - sciopero - trasporti

Treni, disagi per i passeggeri sulla linea Torino-Milano: circolazione sospesa a Novara e regionali cancellati - Disagi in arrivo per i passeggeri della linea Torino-Milano, con circolazione sospesa a Novara e cancellazioni di treni regionali.

Sciopero di ieri: cancellati gli ultimi treni tra Avezzano e Roma, disagi per i pendolari https://www.terremarsicane.it/sciopero-di-ieri-cancellati-gli-ultimi-treni-tra-avezzano-e-roma-disagi-per-i-pendolari/ Vai su Facebook

Sciopero 20 giugno, dai treni agli aerei: orari e fasce di garanzia; Sciopero 20 giugno 2025: treni, aerei, autostrade, trasporti pubblici. Orari e fasce di garanzia; Oggi è sciopero dei trasporti, Roma si prepara a un venerdì nero.

Sciopero trasporti oggi 20 giugno: treni, aerei e bus cancellati o in ritardo. Gli aggiornamenti - Roma, 20 giugno 2025 – Treni cancellati o in ritardo, almeno 32 voli Ita annullati e trasporto pubblico locale a macchia di leopardo nelle città per l’adesione allo sciopero nazionale. Secondo quotidiano.net

Sciopero generale trasporti 20 giugno: bus, metro, treni e aerei fermi, tutti gli orari e le fasce di garanzia nelle città - Si prospetta un venerdì nero oggi 20 giugno 2025 per i trasporti che si fermeranno per uno sciopero generale sia nel trasporto pubblico che in quello privato: a dichiarare sciopero sono ... Segnala leggo.it